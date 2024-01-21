الأحد 9 رجب 1445 ﻫ - 21 يناير 2024
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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الرئيس المصري: نؤكد رفضنا الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال ولن نسمح بأي تهديد لدولة الصومال وأمنها
منذ ساعة واحدة
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