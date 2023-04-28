الجمعة 8 شوال 1444 ﻫ - 28 أبريل 2023
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الرئيس بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط تشاي جون والوفد المرافق بحضور سفير الصين لدى لبنان تشيان مين جيان
منذ 49 دقيقة
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