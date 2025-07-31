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    الرئيس جوزاف عون: أيها العسكريون يا رفاق السلاح قبل نحو 40 عاماً أقسمت مثلكم قسماً صار لي حياةً وقبل نحو 8 أشهر أقسمت أمام اللبنانيين قسماً لا رجوع عنه

    منذ دقيقتان
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