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    الرئيس جوزاف عون تسلّم رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تضمنت دعوة رسمية للمشاركة في قمة تُعقد في مدينة نيس في 9 حزيران المقبل

    منذ ساعتين
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