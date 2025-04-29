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    الرئيس جوزاف عون خلال لقائه وفدًا من معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن: من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية أن يبقى لبنان بلدًا مستقرًا وآمنًا

    منذ 15 ساعة
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