الخميس 10 ذو القعدة 1446 ﻫ - 8 مايو 2025 |
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    الرئيس جوزاف عون يجري اتصالات مكثفة داخلية وخارجية، في هذه الاثناء، على اعلى المستويات لوقف الخروقات الاسـرائيـلية اضافة الى اتصالات مع القيادة العسكرية للجيش اللبناني التي تطلعه على ما يحصل على الارض

    منذ ساعتين
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