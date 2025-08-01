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    الرئيس سلام: لا يمكن إنقاذ لبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد الجيش ولا استقرار إلا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية

    منذ ساعتين
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