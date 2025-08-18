الأثنين 24 صفر 1447 ﻫ - 18 أغسطس 2025
|
عربي
English
Français
عربي
برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
شاهد
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
شاهد
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
شاهد
الرئيس عون أمام باراك واورتاغوس: المطلوب الآن هو التزام الأطراف الأخرى بمضمون ورقة الإعلان المشتركة ومزيد من دعم الجيش اللبناني وتسريع الخطوات المطلوبة دولياً لإطلاق ورشة اعادة الإعمار في المناطق
منذ 33 دقيقة
A
A
A
طباعة المقال
المزيد من
بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
الأكثر قراءة
عرضٌ رئاسيٌّ لبرّاك... ما تفاصيله؟
دينا الشربيني تثير الجدل بمنشور غامض على إنستغرام
مخطّط لخطف عناصر من الجيش في البقاع والشمال