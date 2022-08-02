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    الرئيس عون أمام وفد من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: التنسيق بين الدول العربية في المجال الثقافي العربي مهم وضرورة توافر الإمكانات لتعزيز دور الثقافة والتربية في المجتمعات

    منذ 33 دقيقة
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