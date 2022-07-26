الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022
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الرئيس عون ابلغ المنسقة الخاصة للامم المتحدة جوانا رونيسكا التزام لبنان بالقرار 1701 وعودة الوسيط الاميركي السفير آموس هوكشتاين الى لبنان نهاية الاسبوع الجاري للبحث في آخر التطورات المتصلة بالمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود
منذ 5 دقائق
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