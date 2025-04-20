الأحد 22 شوال 1446 ﻫ - 20 أبريل 2025
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الرئيس عون: الجيش الذي اقسم رجاله على يمين الشرف والتضحية والوفاء يكرسون بدمائهم قسمهم من اجل لبنان واللبنانيين
منذ 41 دقيقة
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