الجمعة 7 صفر 1447 ﻫ - 1 أغسطس 2025
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الرئيس عون خلال لقائه "رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية": سأكون سندًا وداعمًا لمطالبكم، ورأس حربة في سبيل تحصيل حقوقكم
منذ ساعة واحدة
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