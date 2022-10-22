السبت 26 ربيع الأول 1444 ﻫ - 22 أكتوبر 2022
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الرئيس عون قلّد بو صعب وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديراً لعطاءاته الوطنية في الوزارة والنيابة وللدور الفعال الذي قام به في مسار المفاوضات الأخيرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية
منذ ساعة واحدة
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