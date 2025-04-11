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    الرئيس عون يزور مرفأ بيروت ويلتقي المدير العام للجمارك بالوكالة ريمون خوري لتفقد سير العمل في الجمارك وفي المراكز الأمنية في المرفأ ويرافقه وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني

    منذ 11 دقيقة
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