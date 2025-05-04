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    الرئيس عون يصل إلى مبنى تلفزيون لبنان في تلة الخياط، يرافقه وزيرا الإعلام والعدل، لمتابعة التغطية الإعلامية للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان

    منذ ساعة واحدة
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