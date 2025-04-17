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    الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

    منذ ساعة واحدة
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