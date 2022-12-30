الجمعة 6 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 30 ديسمبر 2022 |
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    الرئيس فؤاد السنيورة من بكركي: الاولوية لانتخاب رئيس جامع لكل اللبنانيين والعودة الى نظامنا الديمقراطي أكثرية تحكم وأقلية تعارض

    منذ ساعتين
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