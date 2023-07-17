الأثنين 29 ذو الحجة 1444 ﻫ - 17 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    الرئيس ميشال سليمان: الكتل النيابية كافة متمسكة بالطائف ولا تسعى الى تعديله وروح الطائف تنص على اخذ القرارات بالتوافق واذا تعذر فبالتصويت نقطة توافق أساسية بين اللبنانيين فلماذا نعطل انتخاب رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن خلافاً للمادة ٤٩

    منذ 3 دقائق
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      الدولار والليرة اللبنانية
      دولار السوق السوداء ينخفض بعد ملامسته المائة ألف.. ما الذي حصل؟
      سبينيس
      بالفيديو - أفعى في "spinneys" ضبية!
      عبدو شاهين
      صدمة.. عبدو شاهين يتلقى اتصالات تعزيه بوفاة "سارة"!