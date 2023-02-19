الأحد 28 رجب 1444 ﻫ - 19 فبراير 2023 |
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    الرئيس ميقاتي التقى اللواء عباس إبراهيم مساء اليوم

    منذ 6 دقائق
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