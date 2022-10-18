الثلاثاء 22 ربيع الأول 1444 ﻫ - 18 أكتوبر 2022 |
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    الرئيس نبيه بري ردا على مداخلة النائب سامي الجميل الذي طلب فيها ان تكون كافة الكتل ممثلة داخل اللجان توافقيا: عرضنا عليكم التوافق ولم تقلبوا وأصريتم على الانتخابات وكانت النتيجة ولسنا هنا لنزايد على بعضنا البعض وقولوا لنا من هي الاكثرية في المجلس

    منذ ساعة واحدة
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