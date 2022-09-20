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    الرئيس نبيه بري يدعو لعقد جلسة نيابية الاثنين المقبل لمتابعة درس وإقرار مشروع موازنة 2022

    منذ ساعة واحدة
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