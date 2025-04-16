الأربعاء 18 شوال 1446 ﻫ - 16 أبريل 2025
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الرئيس نواف سلام خلال إطلاق مشروع إعادة تأهيل طريق المطار: الـMEA تحمل وجه لبنان الجميل للخارج وهي بأهمية سفاراتنا وهي نموذج حي عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص
منذ ساعتين
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