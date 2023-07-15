السبت 27 ذو الحجة 1444 ﻫ - 15 يوليو 2023 |
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    الراعي: إن لم يسطع رجال السياسة بالقيم الروحية والأخلاقية لن تستقيم الحياة العامة في لبنان وبالتالي لن يتمكّنوا من انتخاب رئيس للجمهورية ولن يعيدوا إلى المؤسسات الدستورية حياتها ولن يعنيهم أمر شعبنا الفقير المقهور

    منذ 33 دقيقة
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