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    الراعي: الا يشعر بالحياء المسؤولون تجاه العائلات الفقيرة والمهمشة فيما هم مأخوذون بمشاريع طنانة غير ضرورية تستوجب ملايين من الدولارات؟ الا يشعرون بالحياء فيما الكنيسة تدق بخجل كبير ابواب المحسنين والمسؤولون غير معنيين تماما

    منذ 34 دقيقة
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