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    الراعي: انطلق النواب عائدين الى مسؤولياتهم الجسام في ما يتعلق بمصير الدولة والكيان والارض وامام ضميرهم الوطني ما يثقله من مسؤوليات اهمها انتخاب رئيس جمهورية ينعم بثقة وإلا ظل مجلسه النيابي معطلا فيما هم يشغلون منصبا فارغا من مستواه

    منذ 5 دقائق
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