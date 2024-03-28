الخميس 18 رمضان 1445 ﻫ - 28 مارس 2024
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الراعي ترأس رتبة الغسل في حاريصا: ليغسل المسيح نفوسكم وقلوبكم لتواصلوا السير على خطاه نحو المحبة الكاملة
منذ 57 دقيقة
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