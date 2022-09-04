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    الراعي: حذار التلاعب برئاسة الجمهورية فهي عمود البناء الأساس الثابت الذي عليه تقوم دولةُ لبنان

    منذ 40 دقيقة
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