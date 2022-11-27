الأحد 3 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 27 نوفمبر 2022
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الراعي في قداس الأحد في كنيسة مار مارون في روما: لماذا اقفال الدورة الاولى بعد كل اقتراع في مجلس النواب وتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية في الدورة التالية خلافا للمادة ٥٥ من النظام الداخلي لمجلس النواب
منذ ساعة واحدة
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