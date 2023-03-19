الأحد 27 شعبان 1444 ﻫ - 19 مارس 2023
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الراعي: كلّ ازماتنا السياسية والاقتصادية والأخلاقية تكمن في عدم توفير الخير العام وهذا هو السبب الأساس لتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وهنا مكمن الفوضى وتفكيك أوصال الدولة
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