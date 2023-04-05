الأربعاء 14 رمضان 1444 ﻫ - 5 أبريل 2023 |
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    الراعي: ليطرح كلّ واحد منّا وكلّ سياسيّ صالح هذه الأسئلة على نفسه "بماذا جعلت الشعب يتقدم؟ أي روابط حقيقية بنيت؟ وكم سلام اجتماعي زرعت؟ ماذا أنتجت في المسؤولية التي أوكلت إلي؟ وماذا فعلت لتسهيل انتخاب رئيس وإحياء مؤسسات الدولة؟"

    منذ 55 دقيقة
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