الأربعاء 14 رمضان 1444 ﻫ - 5 أبريل 2023
|
عربي
English
Français
عربي
استمع لاذاعتنا
برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
شاهد
استمع لاذاعتنا
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
شاهد
استمع لاذاعتنا
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
شاهد
الراعي: ليطرح كلّ واحد منّا وكلّ سياسيّ صالح هذه الأسئلة على نفسه "بماذا جعلت الشعب يتقدم؟ أي روابط حقيقية بنيت؟ وكم سلام اجتماعي زرعت؟ ماذا أنتجت في المسؤولية التي أوكلت إلي؟ وماذا فعلت لتسهيل انتخاب رئيس وإحياء مؤسسات الدولة؟"
منذ 55 دقيقة
A
A
A
طباعة المقال
المزيد من
بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
الأكثر قراءة
بيان لنقابة أصحاب المحطات... وهذا ما جاء فيه
بعد أنباء الاعتداء على أطفال رونالدو في المدرسة.. جورجينا تُعلّق!
هذا ما قاله الفرنسيون لفرنجية!