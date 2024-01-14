الأحد 2 رجب 1445 ﻫ - 14 يناير 2024 |
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    الراعي: ندعو لتطبيق الاتفاقيات والقرارات الدولية في شأن الحدود البرية اللبنانية الجنوبية لاسيما القرار 1701

    منذ 5 دقائق
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