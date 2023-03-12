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    الراعي: نرحب بالتقارب السعودي الايراني مباركاً الخطوة التي تندرج في اطار مصالحة سياسية آملاً ان تترجم في لبنان ونرجو أن نجمع النواب المسيحيين في رياضة روحية ونضع هذه الامنية بشفاعة امنا مريم

    منذ ساعتين
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