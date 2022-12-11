الأحد 17 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 11 ديسمبر 2022 |
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    الراعي: نرى من الضروري التوجه الى الامم المتحدة لانقاذ لبنان فلا بد من تدويل القضية اللبنانية

    منذ ساعتين
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