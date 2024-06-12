الأربعاء 6 ذو الحجة 1445 ﻫ - 12 يونيو 2024 |
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    الرياضي بيروت يفوز على NS MATRIX DEERS بنتيجة 108-88 ضمن دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة السلة

    منذ ساعة واحدة
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