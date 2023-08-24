الخميس 8 صفر 1445 ﻫ - 24 أغسطس 2023
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السعودية: نشدد على الالتزام بإنفاذ القانون الإنساني لمن يتم ضبطهم من المخالفين على الحدود
منذ ساعتين
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