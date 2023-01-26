الخميس 4 رجب 1444 ﻫ - 26 يناير 2023 |
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    السعودية: نطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد الإسرائيلي

    منذ ساعة واحدة
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