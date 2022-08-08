الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
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    السفارة الأميركية بالعراق: على سلطات إقليم كردستان وقف الاعتقالات ضد المتظاهرين

    منذ 59 دقيقة
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