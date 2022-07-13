الأربعاء 14 ذو الحجة 1443 ﻫ - 13 يوليو 2022 |
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    السفيرة الأمريكية في سريلانكا: الانتقال السلمي للسلطة ضروري لتحقيق مطالب الشعب بالمساءلة والشفافية

    منذ 6 دقائق
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