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    السفيرة الأميركية دوروثي شيا في مؤتمر صحافي: أتوجه بالتهنئة إلى الشعب اللبناني بإنجاز اتفاق الترسيم وكل من لعب دوراً بناء في المفاوضات وهذه الاتفاقية ستُؤمن تنمية حقول الطاقة لمنفعة ومصلحة البلدين

    منذ 49 دقيقة
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