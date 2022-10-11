الثلاثاء 15 ربيع الأول 1444 ﻫ - 11 أكتوبر 2022
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السفيرة الأميركية دوروثي شيا في مؤتمر صحافي: أتوجه بالتهنئة إلى الشعب اللبناني بإنجاز اتفاق الترسيم وكل من لعب دوراً بناء في المفاوضات وهذه الاتفاقية ستُؤمن تنمية حقول الطاقة لمنفعة ومصلحة البلدين
منذ 49 دقيقة
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