الثلاثاء 28 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 22 نوفمبر 2022 |
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    السفيرة الأميركية في بغداد: الهجمات الإيرانية على كردستان تقوض استقرار العراق وأمنه

    منذ ساعة واحدة
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