الأثنين 22 ذو الحجة 1444 ﻫ - 10 يوليو 2023 |
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    السفير الأميركي في السودان: واشنطن ما تزال منخرطة في الجهود المبذولة لإسكات البنادق واستعادة السلام والاستقرار في السودان

    منذ ساعة واحدة
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