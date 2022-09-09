الجمعة 13 صفر 1444 ﻫ - 9 سبتمبر 2022
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السفير الأميركي في ليبيا: ندعو كل الأطراف للمشاركة بالحوار والعمل بحسن نية على خريطة طريق لإجراء انتخابات مبكرة
منذ 5 دقائق
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