الثلاثاء 20 ذو الحجة 1443 ﻫ - 19 يوليو 2022 |
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    السفير الإسرائيلي لدى واشنطن: إسرائيل لن تتساهل مع دولة إيرانية على حافة صنع قنبلة نووية

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