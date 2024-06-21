الجمعة 15 ذو الحجة 1445 ﻫ - 21 يونيو 2024
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السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني زار بكركي وغادر من دون الإدلاء بتصريح وقد استغرق اللقاء ساعة مع البطريرك الراعي
منذ 27 دقيقة
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