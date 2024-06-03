الأثنين 26 ذو القعدة 1445 ﻫ - 3 يونيو 2024
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السلطات التركية تلقي القبض على رئيس بلدية إقليم هكاري في جنوب شرق البلاد للاشتباه بأنه على صلة بمسلحين أكراد
منذ 18 دقيقة
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