السبت 6 رجب 1444 ﻫ - 28 يناير 2023
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السلطة الفلسطينية: ندعو إلى إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف أعمالها أحادية الجانب
منذ 49 دقيقة
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