الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
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    السودان يعلن ارتفاع الحصيلة الرسمية لضحايا الفيضانات والسيول إلى 77

    منذ 38 دقيقة
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