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    السيسي: سيناء خاضت اختبارًا صعبًا وغير مسبوق إذ توافد إليها إرهابيون من كل مكان يهدفون إلى فصلها عن الوطن من خلال نشر الرعب والإرهاب

    منذ 30 دقيقة
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