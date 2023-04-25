الثلاثاء 5 شوال 1444 ﻫ - 25 أبريل 2023
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السيسي: سيناء خاضت اختبارًا صعبًا وغير مسبوق إذ توافد إليها إرهابيون من كل مكان يهدفون إلى فصلها عن الوطن من خلال نشر الرعب والإرهاب
منذ 30 دقيقة
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