الخميس 5 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 29 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    السيسي يوافق على وثيقة لمنح القطاع الخاص دورا أكبر تماشيا مع مطالب صندوق النقد

    منذ ساعة واحدة
    آخر تحديث: 29 - ديسمبر - 2022 4:02 مساءً
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
      بالفيديو: زعران “أمل” و "حزب الله" يعتدون على القوى الأمنية في بيروت

      الأكثر قراءة

      ميسي حاملًا كأس العالم
      كأس العالم قطر ٢٢
      بالصوَر.. ماذا حلّ بغرفة ميسي في قطر؟
      طعن
      بالفيديو.. طعنته زوجته وفرت مع شريكها الى جهة مجهولة
      تراجع هائل في أسعار المحروقات
      بعد تراجع هائل في الأسعار.. محطات محروقات تُقفل واجتماع عاجل!