الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
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    الشرطة الأسترالية تعتقل مطلق النار داخل مطار العاصمة كانبرا

    منذ ساعتين
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